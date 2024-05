Segui la diretta – Decimo giorno del mese di maggio alle ore 9 sul mio canale YouTube “la luce che cercavi” -chiama al 3898893324 per recitare con me dieci “Ave Maria” secondo le tue intenzioni

Cosa vuoi di più…

Siamo tutti degli incontentabili, cerchiamo sempre di superare l’insuperabile, non ci si stanca mai di accumulare “tesori” senza un minimo di vergogna …magari fosse così col le cose spirituali! Abbiamo mai pensato che un giorno tutto lasceremo? E cosa ci porteremo per entrare nel regno di Dio? Oro e diamanti ?soldi e ville ? No amici, Dio non guarda cosa abbiamo lasciato sulla terra ma a come lo abbiamo fatto: col sudore e l’onestà o facendo piangere il prossimo perché sfruttato. Amici, la verità è solo una: è più facile che entri un cammello nella cruna di un ago che un ricco disonesto nel regno dei cieli! Buongiorno a tutti voi. Vi benedico, diacono don emilio cioffi, il sopravvissuto peccatore, di Dio. Amen .

