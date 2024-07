di Don Emilio Cioffi

Prova sempre a combattere il dubbio anche quando ti sembra difficile raggiungere certi obiettivi, specialmente quando si tratta di salvare la propria vita spirituale. Amici, la chiave di tutto è saper gestire bene le proprie emotività come ad esempio dispiaceri e delusioni che riceviamo. Purtroppo sono tante le cose da cui bisogna difendersi, la vita è fatta così, crudele e matrigna per alcuni di noi, mentre per altri sembra che fila tutto liscio, ma credetemi che ognuno di noi dovrà portare la propria croce, magari per noi visibile a tutti e per altri non visibile perché bravi a nasconderla, ma sempre croce e’…una croce che può sapere di superbia. Amici, ricordiamo sempre che il vero protagonista della nostra vita è Gesù all’infinito, tolto Lui la croce diventa più pesante e con grande ignoranza si dà la colpa proprio a Lui del perché della malattia, della morte, delle disgrazie e dei molteplici guai che si nascondono per tutti. La fede in Dio ci aiuta a superarli. Buona giornata a tutti voi. Vi benedico.Amen.