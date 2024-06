di Don Emilio Cioffi

Alcuni di noi, poco educati, non dicono una parola se non ci mettono una bestemmia. Bestemmie che a volte sono così incisive che se ti capita di sentirle ti istigano di mollargli uno schiaffo, ma per il quieto vivere non lo fai. Amici, bestemmiare non attira la grazia di Dio ma la mortifica a tal punto che Dio si mette da parte lasciando dare sfogo a sporche bocche. Brutta abitudine la bestemmia, che bisogna smettere se vogliamo superare le difficoltà fisiche e spirituali. Se poi non vogliamo l’amicizia di Dio possiamo anche continuare a bestemmiare senza vergogna, ma è bene sapere che è la strada più corta per danneggiarci l’anima. Buona giornata a tutti. Vi benedico. Amen.