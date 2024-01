di Don Emilio Cioffi

È vero, tutti siamo stanchi di lottare contro chi attenta alla nostra serenità. Molte volte lo sconforto prende il sopravvento sull’ottimismo che a fatica riusciamo a tirare fuori dal profondo del cuore. Spesso succede che si resta delusi perché qualche persona senza motivo decide per noi in maniera negativa. Sì amici, devo ammetterlo, è difficile andare avanti… su ogni settore c’è un veto di qualcuno che anziché facilitare la vita la complica… sempre al prossimo. Allora sai cosa vi dico? Facciamo così: ascoltiamo una sola voce che è quella di nostro Signore Gesù Cristo che ci ha accolti come suoi fratelli, e rimettendo tutto nelle sue mani diciamogli che più di questo non sappiamo fare, chiedendogli di salvarci dall’uomo malvagio.

Detto questo io sono qui a continuare a sperare che l’uomo creato da Dio torni ad esserlo. E se così non sarà c’è sempre Lei, la Vergine Maria, che ci difende facendo tremare l’inferno con tutti i suoi affiliati che ostacolano il nostro vivere in Pace. Buongiorno a tutti voi. Vi abbraccio e vi benedico. Amen