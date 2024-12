di Don Emilio Cioffi

Non essere pessimista ma ottimista! Le cose che si devono aggiustare hanno un percorso da compiere, cioè il tempo di Dio che è diverso dal nostro. Non vi caricate d’ansia per l’attesa di capire quando si aggiusteranno, ma vivetele come niente fosse. È tutta questione di tempo, ma al momento proprizio accadrà: peggio della morte non c’è nulla che possa essere non risolvibile. Per questo, amici vi dico, il Signore Gesù che deve nascere ci chiede a tutti di vivere l’attesa della sua nascita con serenità. E così è anche per chi è in attesa di risposte: bisogna aspettare che arrivi il suo tempo, anche se a volte è lungo, forse lunghissimo, ma lasciamogli fare il suo percorso… l’importante è dire “buongiorno” la mattina e “buona notte” la sera, perché finché c’è vita c’è speranza che prima o poi tutto andrà secondo la volontà di Dio.

Buona giornata a tutti voi che come me aspettate che arrivi la pace. Vi benedico. Amen.