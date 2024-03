di Don Emilio Cioffi

Terzo venerdì di quaresima: non si mangia carne.

Chi di noi può dire di non essere stato tentato dal male? Sicuramente la risposta è che tutti lottiamo per non cadere in tentazione. Amici tutti, ricordiamo che cedere alle tentazioni è sintomo di debolezza e se non corriamo al riparo potrebbe diventare “malattia cronica” e poi difficilmente si toglierà. Per questo non dobbiamo essere superficiali sulle tentazioni ma bisogna subito annientarle sul nascere, proprio per evitare che ci possano fare danno a noi e alle nostre famiglie. Ricordiamo che l’aiuto migliore ce lo può dare solo Dio e il nostro desiderio di fuggire dalle occasioni! Poi ognuno è libero di fare come meglio crede. Buona giornata. Vi benedico. Amen.