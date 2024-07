di Don Emilio Cioffi

Cosa possiamo farci se il nostro cammino, la nostra vita, è da stento? Nessuno di noi può capire il perché di tante difficoltà sapendo che molti altri di noi vivono con meno problemi. Una cosa molto difficile da capire, ma è certo che accettare la volontà di Dio è cosa molto gradita, come se fosse una sorta di prova richiestaci da Dio, se così fosse è bene accettare e andare avanti. Se Dio permette le prove ci darà anche i mezzi per superarle. Conclusione: più che guardare a chi problemi non ha, guardiamo che non tutti gli impedimenti sono per nuocere, ma spesso sono futuro giovamento ed incoraggiamento ad andare avanti e ad avere fiducia di Dio sempre.

Buona giornata di pace. Vi benedico. Amen.