di Don Emilio Cioffi

Spesso non ci accorgiamo di trascurare persone che ci hanno fatto del bene, a volte trascurando il loro da fare pur di strapparci dal male. Anime belle che sono sempre pronte ad intervenire in qualsiasi momento, senza limiti di concessione, e con tutto ciò queste anime belle non sempre vengono ripagate dal nostro affetto e riconoscenza, come giusto che sia. Per questo, amici tutti, cerchiamo di valorizzare queste vere perle di amicizie, sforzandoci a migliorarne i rapporti, magari con una presenza un poco più costante, loro non vogliono nulla di nostro ma un semplice gesto di affetto che se dato li renderà felici, facendoli stare bene nel cuore e nell’anima. Tutti abbiamo un cervello, un cuore, non dobbiamo essere egoisti verso questi angeli mandati da Dio ad aiutare chi si trova nei guai.

Poi vedi tu come sia meglio per te comportarti. Buongiorno a tutti voi un mese nuovo è arrivato. Vi benedico. Amen.