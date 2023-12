di Don Emilio Cioffi

Sentirsi a posto con la propria coscienza significa andare d’accordo con Dio e la sua legge. All’inverso non avere la coscienza a posto, diventa un problema per se stessi e per gli altri, perché si può essere causa di sofferenza per chi vuole vivere una vita pulita, onesta e libera da ogni preconcetto. Amici belli e buoni, cerchiamo di essere chiari nel parlare, nell’agire, questo è l’unico modo per essere benedetti da Dio. Forse ci chiediamo in che modo possiamo verificare se Dio ci benedice… Semplice, basta vedere i nostri parenti amici e conoscenti se hanno gli occhi pieni di luce, il volto sereno, la bocca pulita e non parlano male del prossimo. Manteniamo la nostra linea positiva e vivremo in grazia di Dio. Buona giornata di tanta Grazia di Dio. Vi benedico. Amen.