di T.A.

Il 21 ottobre prossimo, su iniziativa della Parrocchia di Santa Caterina di Pozzilli, dal Molise partirà un pellegrinaggio in pullman verso il Santuario della Beata Vergine di Pompei, luogo di culto fondato dal Beato Bartolo Longo ad inizio ’900, ricco di tanta spiritualità e oggi raggiunto di continuo da tantissimi fedeli e devoti della Madonna di Pompei. Il pellegrinaggio di sabato 21 ottobre muoverà dalla chiesa di Pozzilli dal primo mattino, parteciperà alla Santa Messa nel Santuario pompeiano, quindi pausa pranzo al sacco e nel pomeriggio partirà sempre in pullman per il Santuario della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, altra città campana. Il ritorno a Pozzilli previsto per la prima serata. Costo presunto del viaggio 15 euro a testa. Per info e prenotazioni 349/5075948.