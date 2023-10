di T.A.

Dopo quello dell’Associazione Carabinieri di Venafro, altro pellegrinaggio alla Madonna del Rosario di Pompei sempre da Venafro. Ad organizzare in questo caso saranno la parrocchia del centro storico di Venafro dedicata ai Santi Simeone e Caterina e S. Maria di Loreto, nonché quella di Sant’Antonio di Conca Casale, parrocchie che fanno capo al Parroco Don Gian Luigi Petti. Il pellegrinaggio si svolgerà sabato 4 novembre prossimo con partenza in pullman dal piazzale della stazione ferroviaria di Venafro alle h 14,30. Una volta a Pompei si parteciperà alla Santa Messa nel Santuario, quindi un momento di libero relax. Il rientro nella prima serata. Quota di partecipazione, 15 euro. Per prenotarsi rivolgersi con sms a Don Gianni (338/2340267) o a Martina (333/1670499).