Il prossimo, il 29 ottobre, da parrocchie di Venafro e Conca Casale per il Santuario della Madonna di Pompei

Siete donne ed uomini di fede ed appassionati di pellegrinaggi religiosi ? Benissimo ! Ce n’è uno nell’immediatezza, che certamente vi coinvolgerà. Si terrà dal primo pomeriggio di sabato 29 ottobre, destinazione il Santuario della Madonna di Pompei. A promuoverlo le parrocchie di Venafro e Conca Casale SS. Simeone e Caterina, S. Maria di Loreto e Sant’Antonio di Padova. Il programma : partenza in pullman alle h 14,30 da Piazza Falcone e Borsellino a Venafro, alias il piazzale della stazione ferroviaria, per raggiungere la città vesuviana, partecipare alle celebrazioni in Basilica, momenti di socializzazione per le strade di Pompei, con rientro nella stessa serata. Quota di partecipazione, 20 euro, da versare all’atto dell’iscrizione. Per prenotarsi, 338/2340267 (Don Gian Luigi Petti, il Parroco) o 333/1670499 (Martina).