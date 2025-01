di Redazione

La Polizia di Stato nell’ambito di un’articolata operazione di contrasto alla pedofilia online ha proceduto all’arresto di 12 persone per detenzione di ingente materiale pedopornografico, alla denuncia di altre 14 e al sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files pedopornografici. L’operazione, denominata “Viper 2”, condotta dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale, ha avuto origine da una precedente attività undercover del COSC di Venezia “Viper”, che aveva già portato lo scorso anno all’esecuzione di 60 perquisizioni e all’arresto di 28 persone appartenenti a vaste community internazionali di pedofili. L’operazione si è estesa anche nelle Province di Lecce, Sassari, Siracusa, Massa, Pisa, Bergamo, Milano , Monza Brianza, Isernia, Caserta, Reggio Calabria, Roma, Alessandria , Cuneo, Novara, Venezia, Vicenza e Treviso. Le indagini sono state realizzate da agenti che, sotto copertura, hanno monitorato circa 130 spazi virtuali all’interno di una nota piattaforma di messaggistica, nella quale utenti pedofili da tutto il mondo si scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori. Per l’esecuzione dei 26 decreti di perquisizione e del sequestro dei dispositivi informatici sono stati coinvolti circa 200 agenti della Polizia postale in 18 province italiane. Tra gli indagati c’è un uomo che millantava di avere conoscenze nel campo della protezione dei minori online, circostanza sfruttata come alibi per accumulare materiale pedopornografico.