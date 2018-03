Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo commenta con durezza, su Facebook, la netta sconfitta subita dal Partito democratico in questa tornata elettorale per le Politiche.

Scrive Scarabeo

“PD GAME OVER! Renzi e il segretario regionale del Molise incredibilmente non chiedono scusa e non si dimettono! Percorso inevitabile per un partito anacronistico e sempre più distante dai territori e dalla gente”.