Il presidente dell’Associazione industriali del Molise Enrico Colavita candidato del Pd al Senato, sul collegio maggioritario. La sua candidatura spunta a sorpresa dopo un lungo travaglio interno al Partito Democratico molisano. Colavita soffia il posto all’ex presidente della Regione Giovanni Di Stasi che era in pole position per una candidatura.

Il presidente di Confindustria sarà in corsa per il Senato insieme a Laura Venittelli. Per la Camera dei Deputati i candidati in corsa sono Vittorino Facciolla per il seggio maggioritario di Campobasso e Carlo Veneziale per quello di Isernia. Il segretario regionale Micaela Fanelli, invece, sarà sul proporzionale regionale.