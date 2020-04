Al termine di una lunga giornata come quella di ieri, lunedì 6 aprile, il dg. Arem Oreste Florenzano, ha pubblicato un video in cui ringrazia tutti per il duro lavoro svolto e per il risultato raggiunto.

Sulle polemiche scaturite sull’utilizzo del SS. Rosario e per la colonna mobile che si è mossa di notte per trasportare gli anziani, Florenzano si è detto rammaricato. “Mi sarei aspettato gli applausi per quei sanitari che hanno “scortato” gli anziani verso una sistemazione consona nella quale possono essere assistiti al meglio”. Ha poi ricordato che sono stati contrattualizzati 6 infermieri e 7 Oss. A fine di di poter contare su una corretta turnazione, impossibile nel caso divisivo tra Larino e Venafro. Si è deciso per la soluzione migliore (dichiarazioni non presenti nel tempo).

Video registrato nella serata di ieri (lunedì 6 aprile)