“ IN SENO AL PROBLEMA!” COMITATO DI LOTTA PER LA DIFESA DEL REPARTO DI SENOLOGIA DELL’OSPEDALE CIVILE “F. VENEZIALE DI ISERNIA.

Mercoledì 27 febbraio scorso, abbiamo inoltrato due distinte note, una al direttore generale della sanità e l’altra ai commissari, ad entrambi si chiedeva un incontro urgente per comprendere cosa ci fosse di reale sulle insistenti voci che vedrebbero la chiusura del reparto di senologia e altre allarmanti sulle dismissioni di alcuni servizi in altri reparti dell’ospedale “Veneziale” di Isernia.

Ad oggi l’arroganza da potere ha partorito solo silenzio! E noi non rimarremo a guardare! Infatti, per mercoledì 20 marzo alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale “Romano” di Isernia, abbiamo indetto un’assemblea generale per rendere edotti chiunque lo voglia sulle devastanti notizie, molto reali, che riguardano il nosocomio isernino e sulle iniziative che saranno messe in campo a breve.

Tutti sono invitati a portare contributi e a sostenere l’ennesima battaglia di diritto! Politica ed amministratori prima di chiunque altro! La prossima mossa non sarà indolore!

Il portavoce

Emilio Izzo