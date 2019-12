Redazionale

Il bar “Pausa Caffè” di Isernia, è pronto per accogliere tutti quelli che vorranno trascorrere le festività natalizie in compagnia, in un’atmosfera scoppiettante che non deluderà le vostre aspettative. Le giornate del 24 e del 31 dicembre, saranno due giornate speciali, da festeggiare con un brindisi tra amici e con un aperitivo tutto da scoprire. Un aperitivo originale che farà sicuramente felici giovani e meno giovani.

Il locale è ubicato in Corso Risorgimento 199 a Isernia, a pochi passi dall’auditorium Unità d’Italia. Non c’è posto migliore per assaporare un buon calice di vino, un cocktail, dell’ottima birra alla spina o in alternativa in bottiglia. “Pausà Caffè” è il locale giusto per trascorrere con agli amici il vostro tempo libero, per chi ha voglia di uscire dalla solita routine e dalla monotonia.

Tutto lo staff vi aspetta numerosi, non potete mancare… un luogo accogliente aperto a qualsiasi fascia di pubblico e a chi a voglia divertirsi: Enjoy your life!

Si ricorda alla gentile clientela che il bar “Pausa Caffè” sarà aperto anche nelle giornate, del 25 e del 26 dicembre, a partire dalle ore 18.