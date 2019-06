Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 29 giugno, lungo la strada statale 85 Venafrana nei pressi del centro commerciale ‘I Melograni’ di Roccaravindola. Due auto, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di tre feriti in gravi condizioni trasportati all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia. Sul posto, oltre i sanitari del 118 anche le forze dell’ordine e il personale dell’Anas per ripristinare la circolazione stradale. L’arteria infatti è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.