di T.A.

C’E’ PAURA NEL VENAFRANO PER PRESENZE SCONOSCIUTE E POCO GRADITE

Momenti di paura ed insicurezza si stanno vivendo nel Venafrano. Persone di età giovanile e dalla nazionalità imprecisata si aggirerebbero in pianura, spostandosi su auto di vari colori e di fabbricazione sia italiana che straniera. Tali soggetti, stando alle segnalazioni, avrebbero già messo in atto furti in zona. Allertate ovviamente le forze dell’ordine, ma degli sconosciuti al momento nessuna traccia precisa. La gente vive conseguentemente momenti assai delicati e sono in molti che preferiscono non allontanarsi dalle loro case per prevenire furti e d’incappare in presenze sconosciute e sgradite all’interno delle rispettive proprietà private.