Appartamento in fiamme in via Colonia Giulia a Venafro. Paura in città per l’impressionate colonna di fumo nero che si è sprigionata a seguito dell’incendio. Non si conoscono ancora le cause, ma fortunatamente non ci sono feriti. Sembra che l’appartamento fosse vuoto. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, gli uomini della protezione civile e le forze dell’ordine. Ben 4 i mezzi dei pompieri impiegati per domare le fiamme. L’area è stata messa in sicurezza e il palazzo evacuato in via precauzionale.