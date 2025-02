Conca Casale (IS), 12 febbraio 2025 – Momenti di paura questa mattina nelle strade di Conca Casale, piccolo comune della provincia di Isernia, dove una donna è stata aggredita da un cane randagio. L’animale, l’ha morsa improvvisamente mentre passeggiava, causandole ferite che hanno richiesto un intervento medico.

La vittima, dopo una prima medicazione sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno ritenuto necessario un approfondimento per escludere complicazioni, tra cui il rischio di infezioni o di trasmissione della rabbia.

L’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti del paese, dove da tempo si segnala la presenza di cani randagi senza un adeguato controllo. Alcuni cittadini hanno riferito di aver visto l’animale aggirarsi già nei giorni scorsi, mostrando segni di aggressività. Le autorità locali, allertate dopo l’attacco, stanno ora cercando di rintracciare il cane per poterlo catturare e sottoporlo a verifiche veterinarie.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione degli animali randagi nella provincia di Isernia. Associazioni animaliste e cittadini chiedono soluzioni concrete, come campagne di sterilizzazione e la creazione di rifugi adeguati per evitare che i cani abbandonati rappresentino un pericolo per la comunità.

Nel frattempo, i medici consigliano a chiunque venga morso da un animale di rivolgersi immediatamente a un presidio sanitario per ricevere le cure adeguate, tra cui la profilassi antirabbica e l’antitetanica se necessario. La donna ferita, dopo le medicazioni, dovrebbe essere dimessa nelle prossime ore, ma il timore tra i residenti resta alto.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a segnalare eventuali avvistamenti del cane responsabile dell’aggressione.

Redazione