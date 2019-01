Il crollo è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 26 gennaio, a Campobasso. L’ex deposito Enel, sito nei pressi dell’ex Romagnoli, ha ceduto improvvisamente creando un gran boato che ha messo in allarme tanti campobassani. Al momento non non si segnalano feriti. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Polizia.