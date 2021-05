RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

L‘11 maggio 2021 è giunta a Venafro la vice presidente dell’Associazione Culturale “Centro studi Politici” Claudia Sabatini, per incontrare il Presidente dell’Associazione Winterline di Venafro Luciano Bucci. Dopo una breve visita al Museo, alla presenza della stampa locale i due responsabili hanno dato firma del “Patto di amicizia”, offerto dall’Associazione Centro Studi Politici ospite alla locale Associazione Winterline per rispetto e amicizia. Un momento particolare, che suggella l’inizio di un’amicizia e di una collaborazione tra le due Associazioni, che11 si propongono di offrire un contributo alla promozione del territorio, attraverso l’informazione culturale e le occasioni di socializzazione, punto di partenza per una individuale partecipazione attiva alla vita della propria comunità. Sulla pergamena consegnata, questa la dedica: “Il giorno UNDICI del mese di maggio 2021, la vice Presidente dell’Associazione Centro Studi Politici Claudia Sabatini e il presidente dell’Associazione Winterline di Luciano Bucci, sottoscrivono: “Gemellaggio e Patto d’Amicizia” tra le rispettive Associazioni, al fine di instaurare una proficua collaborazione, che miri alla promozione socio-culturale, alla conoscenza storico-paesaggistica, allo sviluppo del turismo del territorio, e all’Amicizia reciproca”.