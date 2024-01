Il prossimo 2 febbraio il vice premier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini sarà all’hotel Dora a Venafro per ufficializzare l’ingresso nella Lega dell’onorevole Aldo Patriciello, nonché la sua candidatura alle prossime Europee nella circoscrizione Sud nelle file della Lega.

Incontro politico presso l’Hotel Dora di Pozzilli (IS), che si terrà Venerdì 2 febbraio p.v. alle ore 18: 00, per l’europarlamentare Aldo Patriciello che ufficializzerà la sua candidatura con la Lega di Salvini. Non si conoscono le vere ragioni di questo cambio di casacca ma una cosa è certa: la forza elettorale dell’Eurodeputato servirà a smuovere moltissimi voti che andranno a rafforzare la destra in Europa. Ci sarà anche il segretario della Lega, il Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini per presentare il politico venafrano in corsa per le Europee nel Carroccio.