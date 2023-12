“Ho comunicato in queste ore al Presidente Tajani la mia decisione di lasciare Forza Italia. Una decisione sofferta, travagliata ma che, alla luce della direzione intrapresa dal partito in merito alla sua riorganizzazione dirigenziale, è quanto mai irrevocabile e non più differibile”. E’ Aldo Patriciello, che lo scrive sulla sua pagina Facebook. Un post che ha dato uno scossone al quadro politico nazionale. Non dimentichiamo che Patriciello, alle ultime europee, fu secondo solo a Berlusconi per il numero di preferenze e quindi si tratta di un politico al centro del dibattito nazionale, in vista delle elezioni del parlamento europeo del prossimo anno. “Sarò eternamente grato al Presidente Berlusconi, alla sua famiglia e ai tanti compagni di partito per la stima che mi hanno testimoniato nei sedici anni di cammino politico da me vissuto tra PDL e Forza Italia – continua Patriciello – ma ora è tempo di fermarsi e avviare una riflessione insieme ai tanti amministratori che, da Teramo a Reggio Calabria, fanno riferimento al sottoscritto e ai quali mi lega, a prescindere dai partiti di riferimento, – ha concluso l’eurodeputato – il valore dell’amicizia: la sola stella polare che guida il mio agire politico”. In sostanza Patriciello chiude i suoi rapporti con Forza Italia, ma non dice nulla sul futuro. Certo è che sarà candidato alle Europee, nel Centrosud non c’è nessuno con il suo consenso elettorale, ma con quale squadra si schiererà è ancora presto per dirlo, lo deciderà dopo aver ascoltato i suoi amici e i tanti amministratori che gli sono vicini, da Teramo a Reggio Calabria e non sono certamente pochi.

REDAZIONE