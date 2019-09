Nelle prime ore serali di ieri, a Carpinone, un anziano pastore, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione per ritirare degli ovini al pascolo, non ha dato piu’ notizie di sè. I familiari, preoccupati per il mancato rientro e per l’assenza di comunicazioni da parte del loro congiunto, hanno subito allertato il 112 Carabinieri. La segnalazione pervenuta ha fatto attivare immediatamente il Piano Provinciale di Ricerca delle persone Scomparse, con il coinvolgimento di tutte le componenti previste.

Il fattivo intervento sul campo dei Carabinieri ha permesso di ritrovare l’anziana persona in una boscaglia di Colle Caracciolo del Comune di Carpinone. Al soggetto, visibilmente smarrito e disorientato, sono state prestate immediatamente le cure del caso da parte dei sanitari del 118. Il pastore, purchè affranto dalla fatica, è riuscito comunque a ringraziare tutti coloro che lo hanno salvato.