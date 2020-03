Il dirigente medico del Pronto Soccorso di Isernia, Lucio Pastore, in un post su Facebook fa chiarezza su quanto accaduto ieri con la paziente di Monteroduni trasportata ad Isernia.

“Purtroppo il Covid 19 è arrivato ad Isernia. Il paziente interessato è stato trasportato dal 118. Allettato da molti giorni, senza febbre, il collega ha ritenuto impossibile un collegamento con il Covid 19. Per questo motivo non lo ha portato a malattie infettive di Campobasso ma ad Isernia. Fatta la Tac e la saturometria abbiamo avuto il dubbio dell’errore ed abbiamo chiesto il tampone.

Adesso bisogna capire come una paziente allettato da molto tempo abbia contratto il virus, quali contatti ha avuto con ambienti esterni non riferiti né al collega del 118 né a noi. Ci dispiace di non essere riusciti ad intercettare questo paziente. Continueremo a lavorare ampliando anche ai pazienti del 118 le precauzioni che prendiamo per gli altri pazienti”.