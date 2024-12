di Redazione

Nuovo appuntamento con la classifica Qualità della vita de ‘Il Sole 24 Ore’, frutto dell’indagine che dal 1990 misura i livelli di benessere nei territori italiani. L’indagine “fotografa” il benessere nelle province italiane attraverso novanta indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e servizi; giustizia e sicurezza; affari e lavoro; ambiente e servizi; cultura e tempo libero. Nella classifica stilata da ‘Il Sole 24 ore’ Campobasso si colloca all’80/o posto (-4) su 107 province, Isernia (-13) al 95/o. Un risultato negativo per il Molise nella graduatoria delle città italiane dove si vive meglio nel 2024. Il Molise, dunque, perde posizioni e questa non è affatto una buona notizia.