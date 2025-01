di T.A.

L’arte contemporanea figurativa si estrinseca in modi vari e diversi. Una volta era sulla tela del pittore che l’artista trasmetteva figure, sentimenti e passioni. Oggi sotto l’incalzare del terzo millennio -per Venafro trattasi del quarto, risalendo la sua creazione a mille anni prima dell’avvento di Roma, come confermato dalla scritta al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Vittorio Veneto- oggi avviene tutt’altro . In effetti attualmente la mente umana si manifesta e si esprime in modo differente. Si prendano i murales, le scritte e le figure cartacee attaccati sui muri dei nostri abitati. E tra questi è da segnalare quello venafrano, sovente ricoperto di tutto e di più. S’iniziò tempo addietro con magnifici disegni della Venafro Antica da parte di mani esperte in piazza Marconi al rione Ciaraffella per magnificare una determinata attività commerciale, quindi il bellissimo murales sul piazzale della stazione ferroviaria in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino immolatisi per la democrazia e per combattere la malavita, a seguire le suggestive figure cartacee lungo Corso Lucenteforte in difesa dell’ambiente, poi il murales di Via Volturno all’indomani della vittoria e dell’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, sino alla particolare composizione di figure cartacee attaccate all’esterno della stazione ferroviaria cittadina e riproducente Babbo Natale con le immancabili renne nonché -forse …- lavoratori in divisa, uno dei quali comodamente seduto su una comoda slitta. Il tutto sempre ben fatto, con arte genuina e senza offendere niente e nessuno, come si conviene tra persone civili. Concetti oggi assolutamente necessari e da rimarcare, sentiti i tanti “guasti” che avvengono un po’ dappertutto purtroppo con sempre maggiore frequenza.