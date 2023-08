“ PASSEGGIANDO NELLA VENAFRO ANTICA … “, L’INTERESSANTE INIZIATIVA SETTEMBRINA DE “ I VENAFRANI PER VENAFRO “

Gran bella iniziativa popolare per il prossimo mese di settembre a Venafro. Promossa da “I Venafrani per Venafro”, movimento che si prodiga autonomamente per la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche e popolari della città proponendole a venafrani e forestieri che ben volentieri partecipano, si svolgerà il mese entrante -data ed orario ancora da definire e che verranno comunicati successivamente- l’imperdibile appuntamento titolato “ Passeggiando nella Venafro Antica”. Si andrà alla riscoperta della bella storia popolare cittadina, nonchè dell’arte, delle consuetudini, della religione e di tant’atro del passato recente venafrano. Un ideale “tuffo” nel trascorso cittadino per ritrovare luoghi, personaggi e situazioni dei decenni andati, rimasti nella memoria e negli affetti di tutti, e perciò assolutamente cari. Niente di particolarmente impegnativo, bensì una salutare passeggiata nella storia popolare venafrana attraversando il centro storico da nord a sud, andando nei vicoli, raggiungendo i vari rioni, percorrendo le piazze, soffermandosi dinanzi a luoghi di culto chiusi da decenni, leggendo antiche incisioni su pietra, ammirando resti storici murati all’esterno delle abitazioni private e dicendo della storia pregressa locale. Una camminata ricca di ricordi e nuove conoscenze che avrà un finale tutto da scoprire e gustare, da quanto annunciato da “I Venafrani per Venafro”. “Nella circostanza -anticipano dal movimento- verrà ricordato nella maniera giusta e dovuta un evento di massima importanza popolare per i venafrani, dal che l’invito a partecipare”. Permane cioè l’arcano ! Per scoprirlo, basterà partecipare all’imminente “ Passeggiando nella Venafro Antica ” per conoscere, ricordare e divertirsi.

T.A.