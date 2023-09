“PASSEGGIANDO NELLA STORIA POPOLARE DELLA VENAFRO ANTICA”

L’INTERESSANTE INIZIATIVA ITINERANTE DE “I VENAFRANI PER VENAFRO” PER RITROVARE PERSONAGGI, STORIA, LAVORI, EPISODI, ARTE ED AVVENIMENTI CITTADINI

Appuntamento imperdibile ed assolutamente consigliabile martedì pomeriggio prossimo nel centro storico di Venafro. Su iniziativa de “I Venafrani per Venafro, movimento apolitico ed autonomo, senza iscrizioni, senza tessere e senza dirigenti, il cui unico scopo è diffondere le attrattive storiche, ambientali, paesaggistiche, artistiche, sociali ed umane della città perché tutti possano sapere ed apprezzare, su iniziativa de “I Venafrani per Venafro” -si scriveva- martedì 12 settembre ci si ritroverà dalle h 16.00in piazza Totò ai piedi di Castello Pandone per incamminarsi attraverso la storia cittadina, appunto con l’iniziativa soprannominata “Passeggiando nella storia popolare della Venafro Antica”. Ne saranno protagonisti determinati promotori come Nicandro Biasiello, Gianluca Adami ed altri, ma ogni singolo partecipante potrà offrire il proprio contributo di informazioni per arricchire l’interesse della camminata. Ci si muoverà dal rione Colle, il più a nord dell’abitato, si andrà alla “Purtella”, si toccheranno i quartieri delle Manganelle, Cristo, il Mercato, quindi le strade tipiche di un tempo, le botteghe artigiane, l’arte di strada e le chiese cittadine, dicendo di personaggi venafrani del passato, delle attività, delle abitudini e dei ritrovi popolari di una volta. Ci si soffermerà alla piazzetta di Sant’Antuono per ricordare San P. Pio che nel 1911 vi confessò, quindi si andrà a Porta Nuova sottolineando le peculiarità storiche e popolari della zona, prima di scendere a Ciarafella per dire delle ricche acque sorgive venafrane. La ricca e salutare passeggiata si concluderà alla storica fonte delle Quattro Cannelle con una sorpresa particolare ideata dagli ideatori dell’iniziativa per ricordare uno storico evento popolare della zona. Ed allora tutti puntuali alle h 16,00 di martedì 12 settembre in piazza Totò ai piedi di Castello Pandone per incamminarsi tra storia, personaggi, arte, usi, tradizioni e costumi della Venafro di un tempo, città socialmente preziosa e come tale da ricordare nonostante il trascorrere inesorabile del tempo.

T.A.