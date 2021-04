Scampagnate, gite, pic-nic, passeggiate e sport, autocertificazione: guida al lunedì dell’Angelo.

La Pasquetta 2021 sarà ricordata come quella della cattività. Colpa del Covid. Le scampagnate, i pic-nic e le passeggiate della tradizione? Non tutto si può fare oggi, 5 aprile. Non come sempre. Onde evitare multe salate conviene dare una ripassata alle regole della zona rossa festiva, in cui oggi si trovano tutte le regioni d’Italia.

La gita di Pasquetta

Cominciamo dalla classica gita fuori porta. Vietata. Inclemenze del meteo a parte, infatti, il decreto del Governo dispone il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di salute, necessità o lavoro. Nel caso, serve comunque l’autocertificazione.

Visite a parenti e amici

Norma derogabile ulteriormente sotto le feste pasquali, quindi anche oggi, solo una volta al giorno per fare visita ad amici e parenti: massimo in due persone, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la responsabilità genitoriale.

Pranzo all’aperto e pic-nic

Nel caso in cui si volesse organizzare un pic-nic? Un pranzo all’aperto? Niente da fare: neppure il distanziamento consente di mangiare sotto il sole, ammesso che ci sia.

Passeggiate

Semmai, si può uscire dopo mangiato a fare due passi per sgranchirsi le gambe e smaltire due giorni di pasti pantagruelici. L’attività motoria, infatti, è sempre ammessa anche in zona rossa. Ma attenzione: bisogna tenere la distanza di un metro da ogni altra persona, ad eccezione dei conviventi, e indossare la mascherina. Inoltre, si deve rimanere vicino casa.

Sport

Stesso discorso per lo sport: corsette e giri in bici non sono banditi, tuttavia l’attività va compiuta in forma individuale.