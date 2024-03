di Redazione

“Insieme alla LAI con l’uovo solidale”. Per il terzo anno consecutivo, torna a Isernia l’appuntamento pasquale con la solidarietà, targato Cooperativa sociale “Lavoro Anch’io”.

C’è tempo fino al 28 marzo prossimo per acquistare le uova di Pasqua, prodotte e confezionate da Papa per la Cooperativa di Isernia. Coloratissime, al cioccolato al latte o fondente, le specialità dell’azienda dolciaria molisana conterranno una sorpresa speciale: un piccolo oggetto creato, proprio, dai soci della L.A.I. Ma ancor piú speciale è la finalità dell’iniziativa: una raccolta fondi volta a finanziare il progetto “Dall’orto al consumo consapevole”. Comprando le uova di Pasqua, infatti, si potrà contribuire al rifornimento di attrezzature e materiali per la cura dell’orto sociale e per la manutenzione del verde urbano; attività che, da diversi anni, i ragazzi della L.A.I portano avanti con dedizione e successo. Nelle scorse edizioni, grazie alla generosità della cittadinanza, la Cooperativa è riuscita ad acquistare un pullmino e un forno. Quest’anno, in occasione anche del 25° compleanno della Cooperativa, il ricavato sarà, invece, utilizzato per l’acquisto di un tosaerba e di una motozappa. Le uova di Pasqua sono disponibili, dal lunedì al venerdì, nei locali della Cooperativa L.A.I., in Corso Risorgimento 225. A queste giornate, si aggiungono altre due date, dedicate alla vendita: sabato 16 marzo nei locali di Izzi fai da te in Via S. Ippolito, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, e sabato 23 marzo nel Centro Commerciale In Piazza. È possibile prenotare l’uovo di Pasqua anche su whatsapp, al numero 3347583539, o per telefono allo 0865410546.