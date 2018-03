In occasione della settimana della Santa Pasqua, i ragazzi della Redazione del quotidiano internazionale UMDI – Un Mondo d’Italiani, con i volontari del Servizio Civile di Bojano, progetto Turchese e Argento, organizzano il Pasqua Day Turchese, questa mattina, martedì 27 marzo 2018, ore 10:30, presso la Casa di Ricovero SS Cuori di Gesù e Maria di Bojano (CB), in onore del suo fondatore, da poco scomparso, Mons. Antonio Nuzzi.

In collaborazione con il Centro Studi Agorà – Ippocrates – Molise Noblesse – Servizio Civile Nazionale – Casa Molise – Comune di Bojano – Patto Per lo Sviluppo del Molise, e il direttore del quotidiano internazione Un Mondo d’Italiani, Mina Cappussi, l’evento sarà all’insegna della solidarietà, nell’ambito dei Giovedì di Animazione Turchese, che ormai da diversi anni portano le generazioni a confrontarsi, per una crescita e un arricchimento comune.

Una mattinata colorata, rumorosa, coinvolgente, festosa, che vede protagonisti gli anziani ospiti della struttura di località Terre Loghe, progettata dall’ing. Gianmaurizio De Fabritiis e voluta da Mons. Nuzzi, realizzata con i soldi della Provvidenza, ovvero con il contributo volontario della gente e in particolare degli emigrati all’estero.

Una conclusione dolcissima a fine mattinata: donato da Torrone del Molise, nota azienda dolciaria bojanese, un gigantesco uovo di cioccolato, rigorosamente Turchese, sarà condiviso con gli ospiti della Casa di Riposo. “La mancanza di Mons. Nuzzi si sente – le dichiarazioni del direttore, Mina Cappussi – ma a maggior ragione stiamo portando avanti il progetto di animazione con Don Alessandro Iannnetta, assieme ai volontari di Servizio Civile. Monsignor Nuzzi ci è stato sempre vicino e ha mostrato di apprezzare l’iniziativa.

I giovedì di animazione diventano speciali in occasione delle ricorrenze religiose, il Natale Turchese, il Pasqua Day. Il progetto prevede la contestuale promozione delle tradizioni locali, tanto che abbiamo portato alla Casa di Riposo il costume tipico di Campochiaro, Roccamandolfi, Macchiagodena, le canzoni e la musica popolare.”