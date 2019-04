Nota congiunta di FAISA CISAL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e UGL AUTOFERRO sull’annoso problema dei lavoratori ATM che non percepiranno lo stipendio.

Prendiamo atto della buona volontà della Regione Molise nel voler risolvere l’annoso problema del pagamento dello stipendio da parte dell’ATM, decidendo di intervenire attraverso le modifiche ai contratti in essere con le aziende inadempienti. Purtroppo, per ora, quella della Regione rimane solo un’intenzione, perché la triste realtà è che anche per questa festività di Pasqua (dopo quella dello scorso Natale) i lavoratori dell’ATM non percepiranno la retribuzione.

E le Organizzazioni Sindacali non staranno certo a guardare e ad aspettare che si attivi la lenta burocrazia regionale: è già pronta infatti una nuova procedura di raffreddamento nei confronti di Atm che si attiverà proprio in queste ore; siamo altresì pronti a tornare a confrontarci con la Prefettura e con la Dott.ssa Maria Guia Federico per ribadire ancora una volta il reiterarsi del triste fenomeno concernente il mancato e regolare pagamento dei salari ai dipendenti e la contestuale insussistenza degli impegni assunti dalla società Atm.

Così come siamo pronti a richiamare i lavoratori alla lotta, nonostante i due scioperi già effettuati negli scorsi 26 febbraio (4 ore) e 22 marzo (24 ore). Del resto non abbiamo altri strumenti e altre forme per rappresentare e protestare contro questa assurda vicenda.

BUONA PASQUA A TUTTI.