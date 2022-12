Di fronte Venafro e Campobasso per un match che si preannuncia interessante

Pomeriggio calcistico domani al “Del Prete” di Venafro nelle premesse dall’eccellente sapore sportivo ed atteso tantissimo dalle due tifoserie. In campo, a partire dalle h 14 e 30, Venafro e Campobasso 1919 per una delle due semifinali d’andata della Coppa Molise Dilettanti (l’altra semifinale, in contemporanea, vede opposti Alto Casertano e Campomarino). Quattro “regine”, o presunte tali, che si contenderanno l’accesso alla finalissima per mettere nella propria bacheca societaria la Coppa Molise Dilettanti 2023. Ma è su Venafro/Campobasso 1919 che in questa sede s’intende concentrare l’attenzione. Il team del capoluogo regionale sta viaggiando col vento in poppa in eccellenza molisana, dove dopo 13 giornate guida fila e classifica con 36 punti, ossia dodici vittorie ed un solo scivolone, leggi sconfitta. Un rullo compressore, di cui non si avevano dubbi di sorta. Ovvio che il club rossoblù, “costretto” in eccellenza e non già in C (!) dopo le note vicende federali, punti all’en plein stagionale tra vittoria sia in campionato che in coppa. Traguardi, ad onor del vero, alla sua portata visto l’organico tecnico/societario. Di contro però il Campobasso 1919 troverà nel pomeriggio al “Del Prete” di Venafro un undici locale che stenta è vero in campionato (è solo sesto con 24 punti), ma mostra tutt’altro spirito in Coppa. Per la conferma si veda l’eliminazione in Coppa dell’Isernia per mano proprio della squadra venafrana diretta da mister Camorani ! 2 a 1 a Venafro per i locali nell’andata dei quarti, 1 a 1 a Isernia nel ritorno e biancocelesti fuori dalla competizione per mano dei “cugini” venafrani. Esito tanto negativo ed inaspettato in casa isernina da indurre la società pentra ad una sostanziale rivoluzione tecnica ! Venafro quindi “tosto” in Coppa, ragion per cui la semifinale d’andata Venafro/Campobasso di tale competizione è aperta a tutti i risultati. Da una parte infatti la consistenza tecnica dei campobassani, dall’altra la voglia di proseguire nella manifestazione da parte dei venafrani che, una volta eliminata l’Isernia, non intendono fermarsi ma arrivare sino in fondo! Premesse giuste, queste appena accennate, perché Venafro/Campobasso di Coppa Molise sia aperto a tutti i risultati, col pubblico d’ambo le parti che si appresta a seguirlo praticamente …”in apnea” !