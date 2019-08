Questa mattina, ha preso il via la XXVesima edizione di “Cammina Molise”. Luogo di partenza per tutti i camminatori che da oggi fino all’8 agosto percorreranno i sentieri della nostra regione, è stato il centro di Campobasso e precisamente piazza Vittorio Emanuele II.

A portare il saluto della città capoluogo di regione e dell’intera Amministrazione comunale, accanto agli organizzatori dell’ormai conosciutissima manifestazione, c’era il vice sindaco di Campobasso, Paola Felice.

“Venticinque anni non sono pochi per una manifestazione come “Cammina Molise” che intende diivulgare un messaggio importante, quello della valorizzazione del territorio partendo da forme di turismo sostenibile come i cammini. – ha dichiarato Paola Felice – Il comune di Campobasso è particolarmente orgoglioso, per questo e per altri motivi, di ospitare oggi l’inizio dell’edizione 2019 di questa manifestazione capace di coinvolgere un intero territorio regionale, rendendolo con le proprie idee progettuali coeso e immediato da divulgare all’esterno nelle sue peculiarità più significative.

Il capoluogo di regione vuole essere un po’ il capofila di questo genere di eventi che, grazie al supporto di tutte le istituzioni amministrative territoriali e al lavoro infaticabile delle associazioni, danno al Molise una visibilità non solo momentanea. Il camminare è il primo gesto che fanno i bambini come azione d’indipendenza, il camminare aiuta il corpo e la mente ed è una forma rispettosa per stabilire una simbiosi intima con i luoghi che si visitano.

Campobasso augura buon cammino a tutti i camminatori di “Cammina Molise” – ha detto in chiusura il vice sindaco – e si prepara, già da ora, a riaccoglierli per la tappa finale dell’8 agosto che toccherà le contrade della nostra città.”