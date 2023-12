di T.A.

Indulgenza innovativa e particolare per il Natale che si avvicina. E’ quella che concede a tutti i fedeli Papa Francesco. Il Sommo Pontefice, ”nella ricorrenza dell’ottavo centenario del Presepe di Greggio (Rieti, 1223/2023) -informa una locandina all’ingresso della Basilica di San Nicandro a Venafro, luogo religioso affidato in custodia da oltre cinque secoli ai Frati Minori Cappuccini della Provincia Monastica di S. Angelo e S.P. Pio di Puglie e Molise- concede ai fedeli il privilegio dell’Indulgenza Plenaria dall’8 dicembre al 2 febbraio 2024, visitando una chiesa francescana e sostando in preghiera dinanzi al Presepe all’interno”. Per chi lo desidera e intende fruire dell’Indulgenza Plenaria annunciata da Papa Bergoglio c’è da dire che nella citata Basilica venafrana c’è sia l’artistico Presepe allestito da un operaio di Torre del Greco (Napoli), residente per lavoro a Venafro con la famiglia, e sia la scena della Natività ai piedi dell’altare principale. E chiudiamo con lo storico Presepe di Greggio. “Trattasi -si legge da Wikipedia- della tredicesima delle ventotto scene del ciclo di affreschi delle Storie di San Francesco della Basilica superiore di Assisi , attribuiti a Giotto. La scena fu dipinta verosimilmente tra il 1295 e il 1299 e misura cm. 230X270. Rappresenta il primo presepe vivente della storia, allestito da San Francesco a Greggio, provincia di Rieti”.