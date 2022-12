Pienone di pubblico e successo di consensi, sentiti gli applausi. Così in sintesi per dire del Concerto di Natale di ieri sera all’Annunziata di Venafro, gremita sino all’inverosimile. Presenti genitori, nonni, zii, fratelli, cugini ect degli scolari dell’Istituto Pilla che, diretti dai loro docenti di educazione musicale, hanno dato vita ad una serata artistica d’indubbio spessore, tant’è gli applausi incassati. Tanti i brani presentati in musica e canto dagli studenti dell’obbligo Venafrani, tra i quali vanno ricordati Jingle Bells e la Marcia di Radesky che hanno trascinato i presenti in piacevoli battiti ritmici delle mani. Protagonisti della serata, come detto, gli studenti Venafrani dell’obbligo che hanno ribadito attraverso musica e canto la loro positiva crescita socio/culturale, garanzia per il miglior futuro di tutti.