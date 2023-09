di T.A.

Pari esterno (2-2) del Venafro in Coppa e domenica parte l’eccellenza molisana 2023/24 con incertezze diffuse

Pari esterno (2-2) del Venafro in Coppa Italia, nel cui girone i venafrani sono imbattuti con 4 punti dopo due giornate, e buone sensazioni in vista dell’eccellenza molisana 2023/24 che parte domenica prossima con la trasferta in casa della Turris per la squadra del presidente Nicandro Patriciello. Torniamo alla Coppa Italia. Il Venafro, schieratosi con Roncone, Ianniello, Del Giudice, Dijdo, Sabatino, Velardi, Massaro, Capone, Ciolli, Sorriso e Fuscella, e con Grande, Torpa, Delli Caprini,Martino, Bianchi, Nannola e Capo a disposizione, ha pattato in quel di Prata Sannita, andando a segno con Sorriso e Martino per farsi poi raggiungere dai locali con le reti di Pane e Bagaglia. Match accettabile quello del Venafro essenzialmente in vista della prima di eccellenza molisana, che parte domenica prossima col Venafro atteso a Santa Croce di Magliano dalla Turris. Il quadro completo della prima di eccellenza : San Pietro/Gioiese, Castel di Sangro/Campomarino, Cliternina/Fortore, Termoli/Isernia, Guglionesi/Boiano, Ripalimosani/Alto Casertano e Sesto Campano/Agnone.

Campionato di eccellenza molisana alle porte quindi e le attenzioni di tutti sono ovviamente puntati sul maggiore dei tornei calcistici regionali, appunto l’eccellenza. Al riguardo, c’è un favorito assoluto per la vittoria finale ? Pensiamo di no quest’anno almeno sulla carta, dopo l’approdo del Campobasso in D. E così più che di un solo favorito, è possibile avanzare una “rosa” di possibili pretendenti alla vittoria finale e quindi alla serie D 2024/25. I “petali” di tale “rosa” potrebbero essere costituiti da Isernia, Aurora Alto Casertano, Venafro e Boiano, con altri club a fare da outsider, come Guglionesi, Campomarino, Agnone e Sesto Campano. Tanti nomi quindi, dal che si ricava la sostanziale incertezza dell’annata calcistica molisana. Perciò “in bocca al lupo” a tutti e che vinca il migliore !