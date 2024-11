di Redazione

Sabato 10 novembre alle 18,30 parte, dal Teatro Savoia di Campobasso, il tour di una delle principali promesse mondiali del pianoforte. Poco più di 24 anni, il pianista Arsenii Moon si è aggiudicato lo scorso anno il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, un riconoscimento prestigioso che fa del giovane musicista, nato a San Pietroburgo e originario della Corea del Sud, uno dei talenti più cristallini del mondo della musica classica. L’Associazione Amici della Musica di Campobasso ha organizzato uno straordinario concerto con l’artista, che prevede le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata n. 12 in fa maggiore “Parigina 4” K 322), Fryderyk Chopin (Andante spianato e grande polonaise brillante op. 22), Sergej Rachmaninov (Etudes-Tableaux op. 39 n. 2) e Modest Musorgskij (Quadri di un’esposizione). “Ogni anno nella nostra stagione ospitiamo il vincitore del celebre Concorso Internazionale Pianistico Ferruccio Busoni di Bolzano, per promuovere i suoi concorrenti in Italia e all’estero – spiega Antonella De Angelis, direttore artistico degli Amici della Musica di Campobasso – . Il pianista russo si è aggiudicato anche il Premio Benedetti Michelangeli, che non veniva concesso da venticinque anni, grazie al suo talento e anche alla notevole esperienza già maturata in giro per il mondo. Anche in occasione del concerto di sabato rilanceremo la campagna “Restauriamo il pianoforte”, per la manutenzione dello strumento Steinway & Sons, un pianoforte di alto valore acquistato dai soci fondatori della nostra associazione oltre 40 anni fa e sul quale hanno suonato pianisti di calibro mondiale come Benedetti Michelangeli”.