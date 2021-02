Come accaduto nel Lazio, una decina di giorni fa, anche in Molise la campagna di adesione per la vaccinazione degli ultraottantenni, parte con il piede sbagliato.

Il sito https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it., è andato in tilt a causa dell’alto numero delle richieste giunte tutte contemporaneamente sulle piattaforma. Quanto accaduto in occasione del ‘click day’ non è servito da lezione, visto che si è ripetuta la stessa scena.

Utenti infuriati, hanno protestato per il server in panne e anche per il call center perennemente occupato. Sembra che soli pochi fortunati siano riusciti a completare la procedura. L’auspico, è che il tutto si risolva in fretta senza creare ulteriori problemi ai cittadini.