“Un fiorino” di Massimo Troisi

Teatro, che passione ! Così per accennare alla rassegna teatrale estiva isernina che parte col “botto”, come annuncia la locandina. Ecco quanto vi si legge nel presentare l’imminente iniziativa scenica : “Parte col botto la nostra rassegna teatrale estiva”, scrivono gli organizzatori che così proseguono : “Primo spettacolo “Un fiorino”, un umile omaggio al grandissimo Massimo Troisi. Vi aspettiamo mercoledì 12 e giovedì 13 luglio h 21 in piazzetta Sanfelice ! Che lo spettacolo abbia inizio !”. Per info e prenotazioni 339/6801542 e 339/ 2694897.