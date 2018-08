Il Megusta Bar-Risto-Lounge è il primo chalet del Molise con vista mare, a dieci metri dalla spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli (CB). Inaugurato nei primi giorni di agosto, in questa calda estate, il locale si presenta come un modernissimo chiosco bar circondato dal verde del prato e delle palme ed è il luogo ideale per colazione, aperitivo, pranzo veloce e happy hour.

Diverse le serate a tema previste e disponibile per feste private e cerimonie. Daniele Di Gennaro, il proprietario, ha fatto una scelta coraggiosa e lungimirante investendo in questo grande progetto imprenditoriale, in un periodo in cui la crisi ancora morde la nostra regione. A Di Gennaro va anche il merito di aver riqualificato un’area che prima era completamente abbandonata. Il locale punta a divenire un riferimento per la ‘movida’ termolese e non solo, mirando ad un target che va dai più giovani alle famiglie. Una location fantastica dove si puo’ assaporare un buon calice di vino, un’ottima birra o in alternativa un delizioso cocktail.

Oltre al bere potrete deliziare anche il vostro palato con un menu variegato che non vi deluderà. Il Megusta è il posto perfetto per divertirsi insieme agli amici, un posto per chi ha voglia di svagarsi e passare una serata senza pensieri. Il punto di riferimento per le serate più movimentate e per un week-end libero. Un altro dei punti di forza è l’organizzazione di eventi e serate a tema che spazzeranno via la noia e vi terranno compagnia fino a tarda notte. Non potete mancare… il Megusta è pronto a sommergervi con un’ondata di energia positiva che non vi deluderà.