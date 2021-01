Roberto Di Pardo, primo cittadino di Petacciato, lancia un appello con un post su Facebook.

“A seguito della positività del parroco di Petacciato, confermato dal molecolare effettuato presso l’ASREM di TERMOLI, nel rispetto dei protocolli nazionali di prevenzione, di concerto con la ASREM, tutti i fedeli che hanno fatto la comunione nelle messe del 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio; i fedeli che si sono confessati durante i giorni 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio e hanno avuto contatti con il parroco, sono pregati di segnalarlo immediatamente

– al parroco

– al Sindaco (via mail: sindacopetacciato@libero.it)

– oppure chiamando in comune al segretariato sociale ( 087567337 scelta 7)

Tali misure vengono adottate per circoscrivere quanto più possibile eventuali contagi.

Nel frattempo,

in attesa di ulteriori disposizioni da parte del dipartimento di prevenzione ed igiene, i fedeli in oggetto, per pura precauzione sono invitati a porsi in isolamento presso le loro abitazioni.

Ho fortemente voluto da parte di ASREM la tracciatura e i successivi tamponi a scopo precauzionale. Il protocollo non lo prevede. Per la sicurezza di tutti ho ritenuto giusto chiederlo.. Agiamo sempre con il buon senso: mascherina e distanziamento“.