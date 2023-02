Giornata di celebrazioni religiose e a seguire di piacevole intrattenimento conviviale alla Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina a Venafro. Lo comunica il gruppo delle animatrici parrocchiali, informando che alle h 17,30 ci saranno la Benedizione delle Candele, rito storico della Giornata della Candelora, appunto il 2 febbraio, e la Santa Messa. Seguirà nell’attiguo oratorio “Mons. Don Armando Galardi” un momento conviviale con l’intrattenimento musicale di Nicandro Iannacone, Campione del Mondo di Organetto. “Ognuno -fanno sapere dalla Parrocchia del centro storico venafrano- può contribuire alla riuscita dell’appuntamento conviviale portando qualcosa per il buffet ! Vi aspettiamo numerosi per un bel momento di festa!”. Volete mandare ? Assolutamente no, pensiamo, per cui tutti giovedì sera 2 febbraio a partire dalle h 17.30 alla Parrocchia dei Santi Simeone e Caterina al rione Mercato nel centro storico venafrano.