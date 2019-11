Tragedia sfiorata venerdì sera a Parma. Un uomo di 57 anni, calabrese, ha tentato di uccidere una coppia di molisani di 43 e 79 anni. L’arma utilizzata dal 57enne, fortunatamente, si è inceppata, ma a quel punto l’uomo ha iniziato a colpire al volto la ex e il nuovo compagno con il calcio della pistola.

La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il 79enne si è avventato sull’aggressore. E’ stato un vicino di casa a chiamare i Carabinieri che sono riusciti a bloccare il 57enne mentre stava scappando in auto. L’uomo è stato arrestato per duplice tentato omicidio. La coppia molisana è finita al al pronto soccorso per le cure del caso.