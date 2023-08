Questa è l’espressione che ha rilasciato durante un’intervista l’assessore alle finanze della regione Molise: Cefaratti.

Si riferisce alle voragini che ha trovato e che sta trovando nel Bilancio regionale. Milioni e milioni di debiti, veri e propri buchi neri lasciati dal governo Toma.

La realtà supera di gran lunga ogni più fervida immaginazione, purtroppo

Un commercialista prestato incautamente alla politica, che non solo non è stato capace di rimettere a posto la situazione contabile che ha trovato e per la quale è stato votato da molti molisani, ma ha contribuito a indebitare l’Ente per altre decine, centinaia di milioni.

Un governo di Cd, il peggiore che la storia di questa regione ricordi, nonostante tutto quello che ha combinato, ha avuto la fiducia di molti molisani che hanno pensato bene di rivotare tre quarti del vecchio consiglio regionale. Tra questi molti autori diretti, altri indiretti di questo disastro. Oggi, ironia della sorte, coloro i quali hanno votato per ben quattro volte il Bilancio regionale portato in aula da Toma, compreso l’attuale assessore al Bilancio Cefaratti, si trovano a dover correre ai ripari e a cercare di mettere pezze ai danni che hanno causato, anche loro stessi, dando carta bianca ad un tecnico della materia che ha prodotto solo macelli alle finanze regionali, stando a quanto riportato dall’assessore Cefaratti.

E ancora non ne viene a capo del tutto.

Verrebbe da dire: chi la fa l’aspetti, ma a pagare, da come si stanno predisponendo le cose, alla fine, saremo solo noi molisani.

Scommettiamo?

Allora, a questo punto, urge un doveroso consiglio ai politici regionali: prima di pensare di chiedere ulteriori sacrifici ai già bastonati molisani, (molti colpevoli di aver rivotato gli artefici di questo disastro) devono pensare, contestualmente alla richiesta di aumentare le tasse, di abbassare i loro compensi mensili, davvero spropositati. Lo devono fare anche e soprattutto per dare un esempio, un segno tangibile per il sacrificio che richiedono agli incolpevoli molisani e che necessariamente, tutti, loro in primis, dobbiamo fare.

Anche quando si parla dei compensi dei consigliere regionali del Molise: PARLIAMO DI NUMERI SPAVENTOSI.

Sono i più alti d’Italia.

I consiglieri della Lombardia, prima regione italiana per estensione territoriale, produttività ed efficienza, percepiscono un compenso mensile pari a 9mila euro lordi che diventano 5.300 euro netti.

I nostri consiglieri regionali del Molise percepiscono un compenso pari a 12.500 euro lordi che diventano 8.400 euro netti al mese per una regione che è ultima per sviluppo, progresso, efficienza e estensione territoriale.

Credo che il paragone sia davvero impietoso ma fa riflettere e non poco.

ELENA NIRO