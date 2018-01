Si è chiuso il voto per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle. Ecco i candidati per il proporzionale, mentre per il pacchetto che sarà schierato nei collegi uninominali bisognerà attendere martedì.

Ieri pomeriggio, a Pescara, a margine del Villaggio Rousseau organizzato dal M5s, il Movimento ha reso noto il risultato delle Parlamentarie.

Di seguito i nomi dei candidati:

Camera: Antonio Federico e Rosa Alba Testamento

Supplenti: Angelo Spina e Giuseppina Azzarone

Senato: Fabrizio Ortis

Supplente: Antonio Bovio